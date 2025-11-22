Ušao u sukob sa navijačem, a SAD se oglasio na instagramu: Tajrik poslao kratku poruku Grobarima!

Uliva nadu crno-belom delu Srbije! Partizan je doživeo poraz od Fenerbahčea 99:87 u prepunoj Beogradskoj areni, čime je nastavio sa lošim izdanjima u Evroligi.

Iako sam rezultat može da zavara i deluje kao da je duel bio tesan, sama utakmica je počela šokantno – gosti su poveli 14:0, što je odmah bacilo Partizan u veliki minus. Ekipa je potom imala snažan nalet početkom drugog poluvremena, kada je Arena eruptirala, ali je taj impuls kratko trajao. Usledio je novi pad u igri izabranika Željka Obradovića, pa je poraz na kraju bio gotovo neizbežan. Situacija se dodatno zakomplikovala po završetku meča – prema rečima