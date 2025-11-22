Zvezda oštećena protiv valensije? Ovaj snimak baca senku na poraz crveno-belih, sve je moglo biti drugačije!

Rezultat je ovde mogao da se preokrene! Košarkaši Crvene zvezde doživeli su tesan poraz na gostovanju u Valensiji – 76:73 – posle završnice koja je mogla da se prelomi potpuno drugačije da su detalji otišli na stranu crveno-belih.

U presudnim trenucima susreta Zvezda je napravila nekoliko grešaka koje su je koštale boljeg ishoda. Gledaoci su mogli da vide situaciju u kojoj, na samo 3,1 sekundu pre kraja, Nikola Kalinić šalje loptu u aut, što je bila jedna od ključnih momenata završnice. Nedugo potom, neuspešno proigravanje ka Kodiju Mileru-Mekintajeru dodatno je otežalo šansu da se rezultat preokrene. Međutim, ubrzo se pojavio snimak koji baca novo svetlo na čitavu situaciju. Kamera je