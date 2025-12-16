(VIDEO) Ludnica u Mančesteru: Preokreti, osam golova i remi tima Đorđa Petrovića sa Junajtedom

Danas pre 3 sata  |  V. R.
(VIDEO) Ludnica u Mančesteru: Preokreti, osam golova i remi tima Đorđa Petrovića sa Junajtedom

Fudbaleri Mančester Junajteda remizirali su na domaćem terenu protiv ekipe Bornmuta 4:4 u meču 16. kola Premijer lige.

Prava goleada i meč pun preokreta je viđen na Old Trafordu. Junajted je vodio na poluvremenu sa 2:1, golom Kazemira u sudijskoj nadoknadi. Gosti dolaze do preokreta u nastavku utakmice i sa dva gola u prvih 15 minuta igre u drugom poluvremenu su poveli sa 2:3 u 52. minutu preko Tavernijea. Zatim dolazi do novog preokreta u ovoj „ludoj“ utakmici. Prvo je kapiten Junajteda Bruno Fernandeš u 77. minutu izjednačio, da bi samo dva minuta kasnije Kunja doveo svoj tim u
Politika pre 3 sata
