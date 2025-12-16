Osam golova na Old Trafordu: Mančester junajted – Bornmut 4:4

Mančester Junajted je šesti na tabeli sa 26 bodova, a Bornmut 13. sa 21 bodom

MANČESTER – Fudbaleri Mančester unajteda i Bornmuta remizirali su večeras 4:4 u utakmici 16. kola Premijer lige. Spektakularan duel sa mnogo preokreta ostavio je na kraju „slađi bod” ekipi srpskog golmana Đorđa Petrovića. Amad Dijalo doveo je Junajted u vođstvo u 13. minutu, a izjednačenje je doneo Antoae Semenjo u 40, da bi Kazemiro u 45+4. obezbedio prednost Junajtedu na poluvremenu. U prvom minutu nastavka Evanilson je izjednačio, a potom je Markus Tevernije iz