Vučić: Nisam srećan zbog odlaganja sastanka u Parizu, Amerika želi glavnu ulogu

N1 Info pre 1 sat | Beta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije srećan zbog odlaganju sastanka Beograda i Prištine u Parizu i dodao da Sjedinjene Američke Države žele glavnu ulogu u posredovanju u dijalogu Beograda i Prištine.

On je novinarima u Minsku rekao da je kosovski premijer Ramuš Haradinaj očigledno želeo da na svaki način stavi do znanja Amerikancima da želi da SAD odlučuje o svemu, a ne Francuzi i Nemci. 21.06.2019. 10:06 h 09:28 h Vučić je kazao da je za Srbiju nemoguće da su svi koji žele da imaju glavnu ulogu oni koji su priznali nezavisnost Kosova. On je rekao i da odlaganje nije poraz Francuske i Nemačke već da je teška situacija za sve. "Mogu da dovedu