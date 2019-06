Dubrovnik, grad taksija, bankomata i kruzera

Dojče vele pre 1 sat

U šetnji najpoznatijim hrvatskim turističkim gradom porazgovarali smo s nekima od predstavnika suprostavljenih mišljenja o njegovim gorućim komunalnim problemima.

Približavanje vrhuncu ovogodišnje turističke sezone, Dubrovniku i njegovim stanovnicima donelo je i neke stare probleme - najezde gostiju s kruzera, kao i poneke dodatne poteškoće. Sve to je, barem načelno, u suprotnosti sa tekućim projektom gradskih vlasti „Respect the City" čiji je cilj smanjenje sve izraženijih negativnih efekata masovnog turizma. To bi moglo da prevede kao „Poštujte Grad" ili „Poštujmo Grad", već prema tome kome je poruka