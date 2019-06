Novi detalji krvavog pokušaja puča: Prvog čoveka vojske Etiopije ubio u kući telohranitelj!

Kurir pre 4 sata

Prvog čoveka vojske Etiopije Searu Mekonena ubio je telohranitelj u njegovoj kući u Adis Abebi, saopšteno je danas iz kabineta premijera.

Veruje se da je napad povezan sa jučerašnjim pokušajem državnog udara u severnoj državi Amhari. Zajedno sa Mekonenom ubijen je i jedan penzionisani general, navodi se u saopštenju. Isti izvor navodi da je telohranitelj uhapšen. Ethiopia's army chief of staff has been shot, the prime minister's press secretary has said https://t.co/ft1Bs5FM3g — Sky News (@SkyNews) June 23, 2019 Državna televizija javila je danas da etiopski general Asamnju Tsige