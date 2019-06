"Koridor života" spojio srpski narod

RTV pre 4 sata | Tanjug

BANJALUKA - Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas na Dugoj Njivi kod Modriče, na obeležavanju 27 godina od vojne operacije "Koridor života", da bez države za Srbe na ovim prostorima nema slobode i da samo jedinstvo naroda može sačuvati Srpsku.

Dodik je istakao da je vojna operacija "Koridor života" bila veličanstvena i da su probojem koridora pre 27 godina ujedinjeni delovi Republike Srpske i Srbije, čime je spojen srpski narod. "To je dokaz da niko nije mogao da spreči našu povezanost sa maticom Srbijom. Neprijatelji to i danas pokušavaju, ali neće uspeti ", rekao je Dodik i dodao da je važno obeležavati dane borbe Srba na ovim prostorima za slobodu. On je rekao da je neprihvatljivo