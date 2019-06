Boris Džonson: Neću stati dok se Bregzit ne dogodi! Noć veštica je krajnji rok!

Kurir pre 3 sata

LONDON - Favorit za naslednika Tereze Mej, Boris Džonson, kategorički je odbio bilo kakav produžetak datuma izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.

"Trenutno, zakon kaže da Velika Britanija napušta EU 31. oktobra", rekao je Džonson. After nine years of austerity, Boris Johnson's first flagship policy is to give £10 billion to the richest - taking even more from our public services. https://t.co/Yr1zCGezmk — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 25, 2019 Poručio je da "neće stati" sve dok se Bregzit ne dogodi na zakazan datum. Džonson je obećao je da će izvesti Britaniju iz EU 31. oktobra, sa