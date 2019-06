„Očekujem da Tužilaštvo postupi po zakonu“

Danas pre 1 sat | Piše: S. B.

Na godišnjicu početka rata u Sloveniji, beogradski advokat podneo krivičnu prijavu protiv Milana Kučana Beogradski advokat Dušan Bratić podneo je Tužilaštvu Srbije za ratne zločine krivičnu prijavu protiv bivšeg predsednika Slovenije Milana Kučana zbog zločina počinjenih tokom rata u ovoj bivšoj jugoslovenskoj republici 1991.

Prijavom su, pored Kučana, obuhvaćeni Janez Slapar, koji je u to vreme bio načelnik štaba Teritorijalne odbrane (TO) Slovenije, nekadašnji komandant TO Južnoprimorske pokrajine Slovenije Franc Anderlič, kao i još tri osobe. U izjavi za Danas Bratić potvrđuje da je prijavu podneo na dan početka oružanih sukoba u Sloveniji i da očekuje da Tužilaštvo postupi po zakonu. „To znači da formira predmet, preduzme dokazne radnje, ako proceni da je