Poslednja pesma Whitesnake uz početak pljuska i nevremena (FOTO)

Danas pre 2 sata | Piše: Danas Online

Jak pljusak koji je večeras zahvatio Beograd rasterao je publiku i sa koncerta britanskog benda Whitesnake, ali se to dogodilo tokom izvođenja poslednje pesme „Still of the night“, tako da je publika ipak uspela da čuje skoro kompletan koncert hard rokera i legendarnog Dejvida Koverdejla.

Publika koja se tokom poslednje pesme sama evaukisala u tunele koji vode ka izlazu stadiona Tašmajdan u centru Beograda, u jednom trenutku je počela da skandira: „Vučiću p….“, što je bio samo deo vesele atmosfere koju su britanski rokeri i pored katastrofalno lošeg ozvučenja napravili na Tašu. Inače, za ovaj koncert vladalo je veliko interesovanje kako u zemlji tako i u regionu. Whitesnake su trenutno na aktuelnoj svetskoj „Flesh & Blood“