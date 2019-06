Sve oči uprte u osaku! Tramp i Putin otvorili prvi dan samita G20: Evo o čemu će govoriti dva lidera! (VIDEO)

Kurir pre 1 sat

Američki predsednik Donald Tramp i njegov ruski kolega Vladimir Putin sastali su se na samitu G20 koji je počeo u Osaki u Japanu.

Pretpostavlja se da će razgovarati o Iranu, Ukrajini, Siriji, kontroli naoružanja i drugim međunarodnim pitanjima. Prvi put su se sreli upravo na samitu G20 u Hamburgu, a poslednji pre 7 meseci. Uglavnom se radilo o susretima na marginama velikih događaja, dok su prvi sastanak u četiri oka održali 16. jula 2018. godine u Helsinkiju. NEW VIDEO: President Trump is meeting right now with President Putin at the G-20 in Japan - NBC