Sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni

Vreme u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura biće od 10 do 17, a najviša dnevna od 25 do 30 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano, s temperaturom od 17 do 28 stepeni. Biometeorološka prognoza za subotu, 29. jun 2019: Očekuju se povolјnije biometeorološke prilike, ali se oprez i dalјe preporučuje osobama sa srčanim tegobama. Moguće su blaže meteoropatske reakcije.