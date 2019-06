„Budućnost Srbije je tempirana bomba“ (VIDEO)

Danas pre 21 minut | Piše: U. Miletić

Izložba i tribina karikaturiste Dušana Petričića, autora "Samo vas gledam - 12 postera", u Valjevu Ovo veče nije posvećeno meni nego Vučiću. Sve što Koraks i ja uradimo motivisano je ovom potpuno šizofrenom vlasti na čelu sa Vučićem. Zbog njega smo ovde da ne bi motiv naših karikatura bio još dugo sa nama.

To je rekaoa večeras Dušan Petričić, karikaturista, na tribini Atraktivan i lekovit poklon sebi i drugima – izložba i tribina autora Dušana Petričića, „Samo vas gledam“ koja je održana u Valjevu, na Platou stare železničke stanice. On je ukazao na to da treba „skloniti“ predsednika Aleksandra Vučića kako bi karikaturisti Predragu Koraksiću Koraksu i njemu uskratiti teme i motive. Vesna Pešić, sociološkinja, primetila je to da dok je predsednik