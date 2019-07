Putnički avion se zakucao u hangar: Deset mrtvih u nesreći kod Dalasa (video)

Kurir pre 34 minuta

U padu aviona u blizini Dalasa u Teksasu poginulo je deset osoba.

Avion se, prema navodima američkih medija, srušio na hangar. A small, twin-engine airplane was destroyed in a fiery crash at a Dallas-area airport Sunday morning, authorities said https://t.co/uEfVFIj2bF — Action News on 6abc (@6abc) 30. јун 2019. Nesreća se dogodila nešto posle 9 časova po lokalnom vremenu.