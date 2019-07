Mesi bez finala, Brazil slavi Gabrijela Žezusa

N1 Info pre 1 minut | Marko Vlahović

U polufinalu Kopa Amerika Brazil je savladao Argentinu rezultatom 2:0 u Belo Horizonteu. Strelci za "karioke" su bili Gabrijel Žezus i Roberto Firmino.

Prvu šansu u ovoj utakmici je imao Leonardo Paredes. On je u 12. minutu šutirao iz šesnaesterca ali je lopta prešla preko gola Alisona Bekera. Samo sedam minuta kasnije Gabrijel Žezus je zatresao mrežu Argentinaca i to na asistenciju Roberta Firmina. Dani Alves is 36 years old and still balling with ease. A lovely footworks and ball control, a pass to Firmino before the Liverpool gunman assisted Gabriel Jesus for a simple tap-in. CRAQUE! pic.twitter.com/gQOE5q9XxV