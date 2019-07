Skot: Put Srbije ka EU nije lak

Danas pre 9 minuta | Piše: FoNet

Put do članstva u Evropskoj uniji je poduhvat koji zahteva svu energiju i volju ove nacije, ali taj put nije lak jer traži predan rad, žrtvovanje i, ako smem da kažem, kompromis, izjavio je večeras ambasador SAD Kajl Skot.

On je to rekao u govoru na prijemu povodom Dana nezavisnosti SAD. Uveravam sve naše srpske prijatelje da su tom putu SAD vaš prijatelj i saputnik, rekao je Skot. Siguran sam da će Srbija, ako se tome posveti, stići do mesta u evropskoj kući koje zaslužuje, rekao je Skot na prijemu. Skot je naveo da se danas proslavljaju 243 godine nezavisnosti SAD, ali je Ambasada SAD u Beogradu želela da proslavi i 50. godišnjicu leta 1969. godine, koja je posle pesimizma iz 1968.