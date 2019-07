Peru je ovo čekao 44 godine, Čile predao titulu!

Mondo pre 18 minuta | mondo.rs

Peru pobedio Čile i plasirao se u finale Kopa Amerike. Prilika za revanš Brazilu za ubedljiv poraz iz prve faze takmičenja.

U finalu Kopa Amerika igraće domaćin Brazil i Peru. "La Blankiroha" je u drugom polufinalu, odigranom u Porta Alegreu, savladao Čile 3:0 (2:0) i tako posle više od četiri decenije stigao do borbe za titulu najbolje fudbalske selekcije u Južnoj Americi. Peru će se 7. jula u Riju boriti za treći trofej (šampion bio 1939. i 1975), a Brazil za deveti. Zanimljivo da belo-crveni nikada nisu izgubili u finalu. Little crowd turning out in Lima to watch