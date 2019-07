UN: Vansudska pogubljenja u Venecueli na visokom nivou

Danas pre 26 minuta | Piše: Beta - AFP

Visoka komesarka UN za ljudska prava Mišel Bašle izjavila je danas da su u Venecueli na „izuzetno visokom nivou“ vansudska pogubljenja pozivajući vlasti da raspusti svoje Specijalne bezbednosne snage.

Mišel Bašle, koja je boravila u Venecueli od 19. do 21. juna, navela je da je vlada tokom poslednjih deset godina, a posebno 2016. godine, uvela strategiju „kako bi neutralisala i potisnula političke protivnike i one koji kritikuju vlasti“. Visoka komesarka UN je navela da je 2018. pogubljeno 5.287 osoba koje su „pružale otpor“ vlastima tokom bezbednosnih operacija. Od 1. januara do 19. maja ove godine, pogubljeno je 1.569 osoba. Venecuela već