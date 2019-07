Milijarder krenuo da proslavi 61. Rođendan, pa se srušio u atlantski okean: Bio je američki kralj uglja, a zabavljao se sa jednom veoma poznatom damom (video)

Kurir pre 39 minuta

U padu helikoptera koji se srušio nedaleko od Velikog ostrva na Bahamima poginulo je 7 Amerikanaca, a među njima je bio i milijarder Kris Klajn (60).

Takozvani kralj uglja i njegova ćerka Kameron poginuli su u padu helikoptera kod ostrva Grand Kej kada su se vraćali sa Bahama na Floridu. Rudarski milijarder iz Zapadne Virdžinije trebalo je da proslavi 61. rođendan nekoliko sati kasnije. Chris Cline, a billionaire entrepreneur, philanthropist and political donor once called the “King of Coal,” died in what news reports said was a helicopter crash in the Bahamas https://t.co/mTr4IGftD0 — The