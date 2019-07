Priključio se teroristima: Državljaninu BiH iz Islamske države preti smrtna kazna u Iraku

Blic pre 17 minuta | N1

U iračkom zatvoru u Erbilu nalazi se jedan državljanin Bosne i Hercegovine, kome zbog pripadnosti Islamskoj državi preti smrtna kazna, javio je N1 Sarajevo.

Nadležne institucije u BiH upoznate sa ovim slučajem, ali detaljnijih zvaničnih informacija nemaju, navodi N1. On je u februaru 2015. godine iz Nemačke otišao u Siriju i priključio se IS. Prema policijskim izvorima, reč je o 29-godišnjem Muhamedu H. Nadležne službe raspolažu informacijama da je uhapšen na području Iraka. Iz Ministarstva inostranih poslova BiH su naveli da se on kao pripadnik IS predao iračkim snagama posle iračke ofanzive na grad Mosul. Međutim,