Stefanović: U prvoj polovini godine zaplenjeno čak 2,5 tone narkotika

Blic pre 49 minuta | Tanjug

Srbija je ušla u ozbiljnu borbu protiv narkotrafikinga i do polovine ove godine zaplenjeno je čak 2,5 tone narkotika, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodao da će policija biti oštra prema narkodilerima. On je gostujući na TV Pink rekao da je tokom prva dva dana festivala "Egzit" uhapšeno 96 osoba i zaplenjeno 22 kilograma različitih narkotika. - To je upozorenje za sve one koji razmišljaju da se bave time, a posebno mi je važno da