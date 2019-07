Vozači, pripremite novčanike: Ovo su nove cene putarina u Srbiji

RTS pre 5 sati

Poslanici su usvojili izmene zakona po kojima putarina poskupljuje za 12 odsto. "Putevi Srbije" izrađuju novi cenovnik, koji će početi da važi tek nakon potvrde vlade. Izračunali smo koliko bi, okvirno, to poskupljenje trebalo da iznosi.

Putarina od Subotice do Preševa za automobil, prema aktuelnim cenama kada se sve sabere, iznosi 1.900 dinara i ako bi se cena tačno povećala za 12 odsto bila bi 2.128 dinara. Od Beograda do Preševa se sada plaća 1.340 dinara i ako bi se cena tačno povećala za 12 odsto iznosila bi 1.501 dinar. Za deonicu Beograd–Niš sada treba izdvojiti 800 dinara, a nakon poskupljena bi to iznosilo 896 dinara. Za putarinu od Beograda do Subotice sada treba platiti 560 dinara, nakon