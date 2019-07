Šarčević: Mala matura urađena na nivou ranijih godina

Danas pre 1 sat | Piše: FoNet

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević izjavio je danas da je mala matura urađena na nivou ranijih godina i da je matematika urađena za nijansu bolje, kao i da su bolje prolazili oni učenici koji su više učili.

Šarčević je za televiziju Pink rekao da je veliko interesovanje za IT smerove u gimnazijama „šta god ko mislio“, da su svi dualni profili upisani, a da su popularne i ugostiteljske i medicinske škole. On je dodao da u Srbiji, u gimnazijama, postoji 53 IT odeljenja. Upitan kako vidi to što oko 4.000 dece nije nastavilo školovanje posle osnovne škole, Šarčević je rekao da je u sklopu uslova u Srbiji to „jako dobar rezultat“. On je kazao i da će u martu biti održana