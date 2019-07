Bravo: Novak u šestom finalu, biće epsko!

Mondo pre 3 sata | mondo.rs

Srbin potvrdio ulogu favorita i osigurao šesto finale, a tamo ga očekuje još jedan klasik sa jednim od dugogodišnjih najvećih rivala.

Neka se spreme Rafa i Rodžer, Novak Đoković je u finalu Vimbldona! On je u prvom polufinalnom meču igranom od 14 časova na "Centralnom terenu" pobedio Roberta Bautistu Aguta za svoje šesto finale na "zelenom" grend slemu, na kome brani trofej - i na kome je do sada osvojio četiri trofeja. Srbin je bio bolji rival, meč je bio izuzetno zahtevan s obzirom da je Španac pružao dobar otpor, ali nije izdržao do kraja. Finalni rezultat bio je 3:1(6:2, 4:6, 6,3, 6:2),