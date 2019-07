Indonezija će izgraditi most dugačak sedam kilometara

Večernje novosti pre 22 minuta | Tanjug

Indonezija planira da izgradi most dugačak sedam kilometara koji će povezivati dva ostrva u Malajskom moruezu u blizini Singapura u sklopu napora da se u toj oblasti razviju industrija i turizam, saopštila je danas indonežanska vlada. Most koji će povezivati ostrva Batam i Bintan koštaće oko 284,35 miliona dolara, saopštila je kancelarija sekretara vlade, preneo je Rojters. Most će biti najduži u toj južnoazijskoj zemlji. Izgradnja mosta počeće 2020. godine, a most