"Prosto sam: Pripalio!" Novak Đoković je odigrao najduži poen na Vimbldonu, a onda progovorio o federeru i publici

Blic sport pre 1 sat | Darko Nikolić

Na putu ka finalu Vimbldona, Novak Đoković je eliminisao Roberta Bautista Aguta, a potom na vrlo zanimljiv način pričao i o tom duelu, i predstojećem finalu protiv Rodžera Federera.

U kraćem intervjuu za "Sport klub" on se osvrnuo na činjenicu da je u polufinalu odigrao najduži poen u istoriji Vimbldona: "Da, 45 udaraca... To sam rešio jednom dubokom dijagonalom, posle koje mi je stigla 'skraćena' loptica od njega, 'otvorio' mi se deo terena pa sam prosto - pripalio! Posle toga sam se osećao rasterećenje, odigrao sam mnogo bolje potom, a i taj četvrti set je bio moj najbolji segment u polufinalu. Do te spasene brejk lopte bilo je neizvesno.