Marija Dostanić i Biljana Relić šampionke Evrope u kajaku, Bilja i sama do najvišeg postolja

Sportski žurnal pre 56 minuta

Srpske kajakašice Marija Dostanić i Biljana Relić postale su danas u Račicama šampionke Evrope u kajaku dvosedu na 500 metara u konkurenciji seniorki do 23 godine. Marija Dostanić i Biljana Relić su do zlatne medalje stigle odličnom vožnjom, a trku su izveslale za 1:45.508. - Trka je bila jaka i odlično smo izveslale. Jako sam zadovoljna kako smo finiširale trku i mislim da nam je to i donelo zlatnu medalju. Veoma sam ponosna i na moju partnerku Biljanu Relić i