Er Srbija počinje da leti iz Niša - možete do Tivta, Bolonje, Frankfurta, Rima..

Letom aviona kompanije "Er Srbija" od Niša do Nirnberga danas će zvanično otpočeti letovi na linijama od javnog značaja sa Aerodroma Konstantin Veliki do 12 destinacija u Evropi.

"Er Srbija" počeće do 4. avgusta da leti iz Niša i do Bolonje, Geteborga, Frankfurta, Hanovera, Tivta, Budimpešte, Karlsruea, Fridrishafena, Ljubljane, Rima i Salcburga. Niški aerodrom imaće nakon 4. avgusta ukupno 22 avione linije, odnosno pet do osam sletanja i poletanja dnevno. U Javnom preduzeću "Aerodrom Niš" kazali su da je interesovanje putnika za letove "Er Srbije" veliko i da se za pojedine destinacije, poput Tivta, traži "karta više". U tom preduzeću su