Novak: Publika? Doviđenja i hvala što ste bili

N1 Info pre 6 sati | Saša Ozmo

U finalu Vimbldona Novak Đoković nije igrao najbolje, dok je Rodžer Federer servirao briljantno. Ipak srpski teniser se izvukao iz svake teške situacije uključujući i dve meč lopte koje je Federer imao na svoj servis.

"Servirao je zaista dobro i kvalitetno je igrao. Mešao je dosta sa bekhend strane, igrao je niske slajseve, povlačio me je napred, forhend je napadao na neki način. Mislim da sam ga imao kada sam dobio treći set i u početku četvrtog - tu je trebalo da budem oštriji sa osnovne linije, međutim nisam pronašao tu svoju najbolju igru danas u većem delu meča, ali kada je bilo najbitnije, pronašao sam je. To je ono što je pozitivno i što me veseli. Kada ne igrate na svom