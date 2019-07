Brza reakcija italijana: Ako želite istinu, onda pozovite mene! (foto)

Hot sport pre 55 minuta | Darko Noveski

Kao grom iz vedra neba odjeknula je vest da bi reprezentaciju Letonije mogla da dobije novog selektora i to trenera Partizana Andreu Trinkjerija.

Tu vest poslao je grčki košarkaški novinar Nikos Varlas. On je napisao da se Italijan već dogovorio sa Letoncima i da je samo pitanje trenutka kada će se ova vest ozvaničiti. Brzo je reagovoao šef stručnog štaba Partizana. On je odgovorio putem Tvitera. Evo šta je napisao Andrea Trinkjeri: – Radije bih da pozovete mene i proverite nešto. Tako biste znali da to nije istina – odgovorio je Italijan. I would have preferred you double checked by reaching out to me. So