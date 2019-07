Trinkijeri demantovao medije (FOTO)

Vesti online pre 5 sati

Andrea Trinkijeri, trener košarkaša Partizana, demantovao je glasine da bi trebalo da postane selektor reprezentacije Letonije!

Pre nekoliko sati pojavile su se nezvanične informacije iz Letonije, da je trener košarkaša Partizana prihvatio ponudu Košarkaške federacije Letonije da paralelno sa crno-belima, vodi nacionalni tim, u kojem je i NBA zvezda Kristaps Porzinigis. Ipak, italijanski trener je sve to demantovao na svom zvaničnom Tviter ptofilu. I would have preferred you double checked by reaching out to me. So you would have known that it is not true! https://t.co/X9siBkRDLV — Andrea