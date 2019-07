Milivojević: Francuska želi da vrati Srbiju u red zemalja strateškog partnerstva

RTV pre 50 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Francuska želi da vrati Srbiju u red zemalja prema kojima gaji strateško prijateljstvo i partnerstvo i priznaje potrebu za kompromisom između Beograda i Prištine - to su za diplomatu Zorana Milivojevića najvažnije poruke predsednika Emanuela Makrona.

Milivojević za Tanjug kaže da je Makron pokazao da Francuska želi da povrati tradicionalno dobre odnose sa Srbijom. "To je za Srbiju veoma važno, jer nema takvu vrstu prijateljstva ni sa jednom velikom silom na zapadu. To će za Srbiju puno značiti i kad je reč o KiM i o evropskim integracijama", rekao je Milivojević. Kad je reč o KiM, Milivojević kaže da je važna Makronova poruka razumevanja Francuske za stav Srbije da jedino rešenje može biti kompromis i da to