"Greškom pritisnuo taster": Borenović o različitom glasanju poslanika PDP o Dodikovoj izjavi u Narodnoj skupštini RS

Blic pre 8 sati | Snježana Karić

Poslanik PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ljubisa Krunić sinoć je, takođe, želeo da glasa protiv veta srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, ali je greškom pritisnuo pogrešan taster – rekao je ovo predsednik PDP Branislav Borenović, ističući da je to odraz demokratije u stranci, a ne raskola. On je istakao da poštuje to što su poslanici PDP Draško Stanivuković i Jelena Trivić glasali mimo zvaničnog stava stranke, jer je to njihovo pravo. – PDP