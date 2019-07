Turska je okrenula leđa Zapadu, a evo zašto je to dobro

Blic pre 49 minuta | bloomberg.com / M.A.

U posledne dve-tri godine, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan sve žešće kritikuje SAD, Evropu i NATO, pa ga je američki spoljno-politički establišment pozvao na strpljenje.

Erdoganovim napadima, uglavnom za “domaću upotrebu”, nije pridavan naročiti značaj, barem ne dovoljno veliki da Zapad digne ruke od Turske. Nažalost, izgleda da je došlo vreme da Zapad prizna nešto još neprijatnije: Turska je u svakom pogledu digla ruke od Zapada. A to znači i da bi Zapad trebalo da digne ruke od nje, a to bi moglo da bude bolje po Evropu i SAD. Zašto? Zato što je do sada Turskoj više značio Zapad, nego ona njemu. Istina je da je Turska pružajući