Pola veka od sletanja na Mesec – od ideje i govora pred Kongresom SAD do govora u slučaju katastrofe

RTS pre 8 sati

Na današnji dan pre tačno 50 godina završena je misija „Apolo 11“ kada je čovek prvi put kročio na Mesec. Ideja je potekla od predsednika SAD Džona Kenedija koji je o tome govorio pred Kongresom. Misija je okončana uspešno, ali da je postojala bojazan da može da se dogodi katastrofa. U prilog tome govori i pripremljen govor ukoliko sve pođe po zlu.

Ideja o osmišljavanju svemirske letelice sa ljudskom posadom koja bi sletela na Mesec potekla je od američkog predsednika Džona Kenedija. U svom obraćanju američkom Kongresu, 25. maja 1961. godine, Kenedi je rekao da veruje da američka nacija treba da se obaveže da do kraja decenije, to jest do kraja šezdesetih, dovede čoveka na Mesec i bezbednoga ga vrati na Zemlju. Verujem da se ova nacija samoj sebi treba obavezati da postigne cilj kojim bi pre kraja ove