Pakao u Portugaliji: Vatrogasci i vojnici se bore sa stravičnim šumskim požarima! Stanovništvo se evakuiše, ima povređenih, strahuje se od scenarija iz 2017. godine (foto, video)

Najmanje četiri vatrogasca su povređena u Portugaliji gde je u centralnom delu upućeno oko 1.000 vatrogasaca i nekoliko stotina vojnika zbog šumskih požara.

Jedno selo je evakuisano, a meštanima druga tri sela preti širenje požara na području Kasteo Branko, oko 200 kilometara severno od Lisabona, navela je civilna zaštita. Šumski požari su se u subotu posle podne proširili i na nepristupačna područja.