Bejlov agent: Zidan je sramotan

Jelena Trajković

Agent Gareta Bejla Džonatan Baret oštro je osudio komentare trenera Reala Zinedina Zidana o statusu velškog fudbalera u ‚kraljevskom klubu‘.

Bejl nije bio u sastavu Madriđana u porazu od Bajerna na Međunarodnom kupu šampiona, a Zidan je posle te utakmice nagovestio da ne računa na njega. „Nadamo se da će otići uskoro. To bi bilo najbolje za sve“, rekao je Zidan. Velšanin ima ugovor sa Realom do 2022. godine, a njegov agent nije čekao, već se oglasio povodom izjave francuskog stručnjaka. „Zidan je sramotan što priča tako o nekome ko je uradio toliko toga za Real. Ako i kada Garet ode, to će biti jer je