Broj 1 više nije pod kontrolom Janika Sinera

Najvažnija posledica predaje Janika Sinera nije gubitak titule u Sinsinatiju, već gubitak kontrole nad brojem 1.

Posle 14 meseci vladavine, sudbina teniske krune više nije u njegovim rukama. Ako Karlos Alkaras osvoji trofej na Ju-Es openu, vratiće se na prvo mesto svetske liste bez obzira na Sinerov rezultat. Na svetskom poretku posle Sinsinatija, Italijan ima prednost od 1.890 poena ali u Njujorku brani 2.000. Sa druge strane Španac je prošle godine ispao već u drugom kolu pa brani samo 50 bodova. To znači da će se, ako pobedi na Flašing Medouzu, vratiti na vrh teniske