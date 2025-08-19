Otkud Đoković i Danilovićeva u miks dublu na Ju-Es openu i zašto se to mnogima ne sviđa

Ako večeras vidite da je prvi set duela Novaka Đokovića i Olge Danilović sa Danilom Medvedevom i Mirom Andrejevom završen rezultatom 4:2 ili ako se zapitate zašto Đoković i Medvedev uopšte igraju miks dubl, ne pričinjava vam se, a ni aplikacija za praćenje rezultata nije pogrešila. To je samo novi format turnira mešovitih parova na Ju-Es openu, vredan milion dolara i milion i jedne kritike.

Dueli mešovitih dublova na grend slem turnirima obično ne izazivaju veliku pažnju i oduvek su bili u debeloj senci singl mečeva, naročito kada turnir uđe u samu završnicu i ponudi sveže epizode epskih rivalstava između najboljih tenisera i teniserki današnjice. Zato su organizatori ovogodišnjeg Ju-Es opena, četvrtog grend slema u sezoni, došli na ideju da novim i dosad neviđenim formatom takmičenja muško-ženskih parova pokušaju da zaintrigiraju navijače i naravno -
