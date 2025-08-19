Siner odustao od miksa na US openu

Sportske.net pre 1 sat
Siner odustao od miksa na US openu

Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner povukao se danas iz miks dubl turnira na US openu.

Siner, aktuelni šampion u singlu u Njujorku, trebalo je da nastupi sa Čehinjom Katerinom Sinijakovom, ali je odustao zbog zdravstvenih problema. Italijan je sinoć morao da preda Karlosu Alkarazu finale mastersa u Sinsinatiju jer se osećao loše. U momentu predaje je Španac vodio sa 5:0 u prvom setu. Američki teniski savez (USTA) saopštio je da će par Siner–Sinijakova u žrebu zameniti dubl sa najvišim kombinovanim singl rejtingom među alternatima. Siner bi posle US
