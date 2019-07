Danas sunčano i veoma toplo, do 34 stepena

RTV pre 6 minuta | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab, promenljivog pravca, uvece u Vojvodini slab i umeren severozapadni.

Najniža temperatura od 15 do 21 C, najvisa dnevna od 32 do 34 C. Uveče i tokom noći u Vojvodini umereno naoblacenje samo ponegde uz mogucnost kratkotrajne kise ili pljuska s grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Novom će biti sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura 21 C, najviša dnevna 34 C. Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana, do 26. jula. U ponedeljak umereno prolazno naoblačenje koje će