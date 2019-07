SP: Španci preko šampiona do finala posle 10 godina

N1 Info pre 1 sat | Vladimir Vesić

Vaterpolisti Španije prvi su finalisti Svetskog prvenstva u Gvangdžuu, pošto su u polufinalu bili bolji od dosadašnjih šampiona Hrvatske 6:5. Rival u finalu biće im Italija, koja je bila bolja od Mađarske 12:10.

Posle Srbije Španci su bacili na pleća još jednu vaterpolo vele silu i to potpuno zasluženo. Od samog starta bili su u vođstvu. Poveli su 2:0 i praktično nijednog trenutka nisu ispuštali to vođstvo. Do poluvremena je bilo 4:2, a onda je usledila odlučujuća treća četvrtina, u kojoj je Furija došla do maksimalna četiri gola prednosti - 6:2. Zaostatak od četiri gola bio je previše za izabranike Ivice Tucaka. Iako su u poslednjih osam minuta odigrali najbolje u meču,