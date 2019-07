Marinović: Šabić radio korektno, neću sprovoditi bilo čiju političku volju

Beta pre 1 sat

Novi poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitiu podatak o ličnosti Milan Marinović izjavio je danas da je dosadašnji poverenik Rodoljub Šabić posao obavljao "dosta korektno" i da je unapredio rad te službe.

Marinović je rekao da nije prihvatio tu novu dužnost da bi sprovodio "nečiju političku volju".

"Da li će biti pritisaka, to ćemo videti, ne znam unapred", rekao je Marinović na TV Prva, i da njegova nezavisnost nije dovedena u pitanje time što ga je predložila vladajuća stranka.

On je rekao da je na čelu Prekršajnog suda Beograda došao pre deset godina i da za to vreme nije bilo pritiska ni tadašnje, ni sadašnje vlasti.

"Želim da verujem da sam predložen zato što smatraju da sam objektivan, stručan i nezavisan. Pritiske neću trpeti s bilo koje strane. Meni nije u interesu, niti želim, niti mi je namera, niti sam pristao da budem izabran na ovo mesto da bih sprovodio bilo čiju političku volju", rekao je Marinović.

Rekao je da je pristao da dođe na funkciju Poverenika isključivo da bi radio u interesu građana i države, a ne bilo koje politike opcije.

On je rekao da je Šabić "pristojan, kulturan čovek", s kojim je imao dobru komunikaciju, dobar pravnik i da je radio po zakonu, "ali će biti nekih razlika, navodeći da on "neće imati tviter nalog".

Na pitanje da li time kaže da je Šabić uticao na politiku, on je rekao da to neće da kaže, niti to može da utvrdi, već da to procene oni koji se bave politikom.

"Ja nisam zainteresovan za tu vrstu konverzacije niti komentarisanja političkih zbivanja", rekao je Marinović.

On je rekao da veruje da on u rad službe na čije čelo dolazi može da unese nov kvalitet jer je radeći u Prekršajnom sudu mogao da šire sagleda primenu zakona iz nadležnosti Poverenika, i dobre i loše strane.

On je naveo da su potrebne izmene zakona za tu oblast jer su neke odredbe kontradiktorne tako da sada traže puno tumačenja.

