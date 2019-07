Sunčano s povremenim pljuskovima

Dnevnik pre 1 sat | Dnevnik.rs

Nadajmo se da sunčan dan neće pokvariti pljuskovi...

NOVI SAD: Sunčani periodi i toplo uz dnevni razvoj oblaka sa malom šansom za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Temperatura od 19 do 31 stepen Celzijusa. VOJVODINA: Sunčani periodi i toplo uz dnevni razvoj oblaka sa mogućom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Veća šansa za pljuskove je na istoku Banata. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak oko normale.