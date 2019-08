Mirović: Izrgadnja stanova za snage bezbednosti sjajna vest

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

NOVI SAD: Izgradnja stanova za pripadnike službi bezbednosti, koja će, prema najavama ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, početi sledeće nedelje, je sjajna vest i to će na neki način podstaći stanogradnju i ekonomski razvoj, ocenio je predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović.

"U Vojvodini ćemo učiniti sve da pomognemo proceduru izgradnje stanova na Detelinari, ukoliko to od nas bude zahtevao, jer to je nacionalni program i Pokrajina ni na koji način u tome ne učestvuje, nemamo operativne nadležnosti, ali smo spremi da pomognemo ako bilo šta bude trebalo", rekao je Mirović, odgovarajući na pitanje novinara u vezi sa izrgadnjom stanova za pripadnike snaga bezbednosti. On je ocenio da je "apsolutno dobro što će takvi stanovi biti izgrađeni