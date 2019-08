Uhapšen finac, izazvao jeziv udes: Zakucao se u automobil na auto-putu, poginule tri osobe, među njima i dete

Blic pre 1 sat | M. Radonjić

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 10 sati jutros na oko 500 metara od isključenja ka Požarevcu, na auto-putu Beograd-Niš poginule su tri osobe, uključujući i jedno dete.

Do nesreće je došlo u smeru ka Beogradu. Kako "Blic" saznaje do nesreće je došlo kada je Adem S (49), finski državljanin, automobilom "folksvagen" iznenada prešao u srednju traku na auto-putu i udario u automobil marke "citroen" kragujevačkih oznaka. "Citroen", u kom se nalazila porodica iz Kragujevca, je od siline udarca izleteo sa auto-puta, okrenuo se i završio u žbunju. Adem S. je nakon udesa uhapšen i priveden i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati zbog