Pokojni sveta Vuković je napisao mnoge hitove uz koje ste se voleli: Možda niste znali, ali ova čuvena pesma je njegova!

Kurir pre 4 sata

Spiker, voditelj, tekstopisac i legenda Radio Beograda i Radio-televizije Srbije Svetislav Vuković preminuo je u 83. godini.

Od 1965. godine pa do danas napisao je gotovo hiljadu tekstova za razne muzičke žanrove: seriozne, zabavne, starogradske, dečje, narodne muzike. Osvajao je je nagrade i priznanja na festivalima u Beogradu, Zagrebu, Opatiji, Ljubljani, Skoplju, Prištini, Novom Sadu, Budvi.