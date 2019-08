Drecun: Uskoro primopredaja posmrtnih ostataka Srba iz grobnice kod Đakovice

N1 Info pre 1 sat | Srna

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da će uskoro biti obavljena primopredaja posmrtnih ostataka srpskih žrtava, među kojim su tri deteta, iz masovne gorbnice "Bunker" kod Đakovice, na čijem području postoje još tri slične.

Drecun je naveo da će se posle primopredaje posmrtnih ostataka moći govoriti o imenima i prezimenima žrtava, te da nema sumnje da je to područje bilo pod direktnim uticajem Ramuša Haradinaja i njegovog brata Dauta. On je ukazao da je "Bunker" grobnica u kojoj su završili Srbi ubijeni na najsuroviji i najbestijalniji način, koji su mučeni do besvesti, a među njima su i tri deteta. Drecun je izrazio nadu i da će sedoći do novih dokaza protiv Ramuša Haradinaja. Prema