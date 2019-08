Publika u neverici, opet! Ma, pogledajte kako je samo Nik Kirjos osvojio titulu u Vašingtonu! /video/

Blic sport pre 3 sata | Darko Nikolić

Kontroverzni australijski teniser Nik Kirjos je postao šampion ATP turnira u Vašingtonu, u čijem je finalu savladao favorizovanog Danila Medvedeva sa 7:6(6), 7:6(4).

Posle 97 minuta borbe Kirjos, koji je 27. na ATP listi, pobedio je devetog igrača sveta i to na sebi svojstven način. Kada je u drugom taj-brejku došao do prednosti od 6:4, time i dve uzastopne meč lopte, otišao je do publike i sa jednom navijačicom se dogovorio kako da servira. Savet je poslušao, osvojio je naredni poen, time i titulu, a onda se bacio na tlo i slavio. Naravno, na tome se nije zaustavio, već je usred šampionskog govora u Vašingtonu izvadio mobilni